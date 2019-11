Járhatatlan a hegyi útszakasz – méltatlankodik olvasónk

Nagyon sűrűn megjárom az Orfű-Pécs közötti, Lapisi út – Bárány út – Demokrácia utca útvonalat (Tubes alatti út) – szinte járhatatlan lett az útszakasz az utóbbi időben.

Nemrég egy észrevehetetlen kátyúba vezettem, hatalmasat koppant az autóm és azonnal elment a fék. Szerencsére meg tudtam állni, de az autót trailerrel kellett lehozatnom a Mecsekről. Négyen ültünk az autóban, csak a szerencsének köszönhetjük, hogy nem lett bajunk.

Rákerestem, hogy hol lehetne bejelenteni a káromat, megtaláltam az Útinform honlapján a bejelentő nyomtatványt. Legalább ötször visszadobott a rendszer, mire sikerült minden karaktert megfelelően kitölteni, a fényképeket lekicsinyítve feltölteni. Minden 4 órámba tellett. Utolsó nekifutásra valahova átment a bejelentés, de hogy hova, talán az éterbe, nem tudom, mert visszaigazolást nem kaptam, és azóta sem történt semmi.

Meglepetésemre felfedeztem a Lapisi út elején egy táblát, amelyen a Közútkezelő tudatja, hogy útfelújítási program keretében az útszakasz megújul 2017-18-ban. Eddig talán azért nem vettem észre, mert egy fa lombkoronája elrejtette. Miért nem történt meg az útfelújítás? Gondolom a pénz megvolt rá, ha a táblát kitették. Mit újítottak fel helyette? Az erdő széle tele van letörött alkatrészekkel. Akkor vettem észre, amikor kerestem a dísztárcsámat. Nem az enyém volt az egyetlen. Pár kátyút betemettek az állatkerti elágazásnál, de hogy mi volt a koncepció, arra nem jöttem rá. Sorsolással döntöttek vajon, hogy melyik lyukat tömjék be? Sok értelme nem volt, mert a többsége ott maradt. Teljes útfelújításra lenne szükség.

Idézem a neten talált hivatalos szöveget. Mindennek megfelel az útszakasz, a tábla szerint a pénz is megvolt rá. „A Magyar Közút, mint fenntartó a jogszabályi előírások mellett a burkolatok hibáinak kijavítására hivatott. Egy-egy útszakaszon nagy felületű javításokra, teljes felújításra ill. rekonstrukcióra akkor kerül sor, amikor kátyúzással már nem lehet biztosítani egy adott útszakaszon a biztonságos közlekedést és a szükséges források is társaságunk rendelkezésére állnak.” No comment. Kerülje az útszakaszt, aki teheti! Gyigyi