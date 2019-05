Játszótérnek a FEMA-nál lenne helye – írja olvasónk

Teljesen egyetértek olvasótársammal, aki a kertvárosi, Szabó Ervin térre tervezett nagy játszótér helyszínét kifogásolja – ezzel ragadott tollat levélírónk.

Szinte karnyújtásnyira vannak a lakások erkélyei, ablakai, amiket nem lehet majd kinyitni a nyári melegben sem, mert akkora lesz a visítozás, kiabálás. Az említett volt FEMA területe igazán megfelelő lenne, kellő távolságra a nyugodtan pihenni vágyó lakók házaitól, de még elég közel ahhoz, hogy akár gyalogosan is meg lehessen közelíteni. Mi szerencsések vagyunk, mert nem az említett házakban élünk, viszont közvetve minket, környéken élőket is érint, az autóval érkezők miatt. Ezen a részen amúgy is kevés a parkolóhely az itt lakók számára, hát még, ha a játszóra érkezők is itt akarnak parkingolni. Valamelyest segített a kaotikus helyzeten, hogy tavaly nyáron felfestették a parkolóhelyeket, amit köszönünk. Azonban ezúton várnám a BIOKOM illetékesének válaszát, hogy a házakkal és a szervizúttal párhuzamos parkolóhelyek miért maradtak ki és miért csak a merőleges parkolókat jelölték ki? Előbbi felfestésével egy szakaszon 3–4 autóval több tudna parkolni, mivel rendezetten, egymás mögé tudnának beállni.

Egy nyugalomra vágyó lakó