Jó lenne időpontra menni a laborba – írja olvasónk

Szerintem is remekül működik a hivatalokban, a különféle szolgáltató cégeknél az internetes időpontfoglalás rendszere – mint arról a Postabontásban olvashattunk olvasói véleményt a minap –, azonban kíváncsian várom az illetékes vezető, kb. 10 hónappal ezelőtti „ígéretét”, amely a Dunántúli Naplóban jelent meg.

Eszerint a laborvizsgálatra is lehet majd végre időpontot foglalni (ahogy más vizsgálatokra), mert a rendszerbeszerzés/fejlesztés alatt áll. Így végre nem, mint a beterelt birkák fogunk akár egy órát is várni betegen, mire sorra kerülünk pl. a Veress Endre utcai rendelőben. Közel egy év vajon elég volt ahhoz, hogy ezt a rendszert kialakítsák, és üzembe helyezzék? Javaslom, kérdezzenek meg egy szolgáltató céget, ahol remekül fut a rendszer, hogy miként is kell ezt csinálni. Persze gyanítom erre is igaz a mondás, melyet nagyapám is mondott mindig: „nem akarásnak nyögés a vége”!

Egy kíváncsi beteg