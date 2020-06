Jobban kellene figyelni egymásra

A vírushelyzetben hozott intézkedéseket családunk szigorúan betartotta, így a 86. életévében járó édesanyámnak rendszerint mi vásároltunk be az elmúlt hetekben, hónapokban. Az enyhítések után azonban már eljött az idő, hogy saját maga menjen el a boltba.

A napokban ezt meg is tette, a lakóhelyéhez közeli, egyik pécsi kisbolt felé vette az irányt. Édesanyám természetesen maszkban lépett a boltba, ahol örömmel nézett körül, majd vett egy pár zsemlét és hasonló apróságot. Itthon viszont elmondta nekem, hogy utána egy fiatalember ment be az üzletbe, aki nem viselt maszkot – pedig a bolt ajtaján tábla is figyelmeztet, hogy kötelező az arc eltakarása maszkkal, sállal vagy kendővel.

Először az merült fel bennem, hogy az eladók miért nem tartatják be a szabályokat. A másik kérdésem pedig az lenne: ez az ismeretlen fiatalember nem olvas újságot? Miért nem tartja be a jogszabályi előírásokat, és ezzel miért veszélyezteti az édesanyámat, aki egyébként viselte a maszkot? Azt, hogy szégyellje magát ez az ismeretlen, túl enyhe kifejezésnek tartom a napról napra frissülő statisztikai adatok fényében. Remélem, a történetem elég figyelemfelkeltő, és a jövőben jobban fognak figyelni nemcsak ebben a boltban, hanem az összes helyen az előírások betartatására. Mindenkinek kényelmetlen a helyzet, de csak így tudunk vigyázni egymás egészségének megőrzésére.

