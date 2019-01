Jövedelemtől függjön a bírság! – veti fel olvasónk

Bevallom, elkövettem már néhány hibát az életben. Az egyik közülük: parkoltam és nem vettem parkolójegyet Pécsett.

Mindez még tavaly történt – amikor nem cserélték az automatákat, azaz nem volt ingyenes a lehetőség. Az eredmény: a pár száz forintos bírságból közel 20 ezer forintos büntetés lett pár hónap alatt. Ügyvédi iroda foglalkozik ezzel a „súlyos” vétséggel, ráadásul az összeg – a pécsi önkormányzati határozat alapján – jelentősen kamatozik. Nem tudom, más városban mi a gyakorlat, de a nálunk alkalmazott előírások szerintem kissé túlzóak. Hiszen van, akinek 90 ezer forint a nyugdíja, és van, akinek 900 ezer forint a havi jövedelme. Vagy még ennél is több. Természetesen nem mérlegel itt senki semmit, a fürdővízzel kiöntik a gyereket is.

Más! Egy ismerősöm, aki szintén nyugdíjas, „berohant” nyolcvannal egy lakott településre – az előtte lévő falu előtt 70-es tábla volt kihelyezve. A bírság: 45 ezer forint. Mindegy, mennyi a jövedelme, hogy hány embert tart el, hogy beteg-e, nem beteg – nem érdekes. A tény, az tény. De az is tény – hívom fel a jogalkotók figyelmét –, hogy más egy kis nyugdíjból kifizetni a fenti összeget, és más az egymilliós fizetésből. Utóbbi zsebből „kiperkálja” és megy tovább, ugyanúgy – például szabálytalankodva –, ahogy eddig. Tudomásul kell venni végre, hogy a nevelő hatás egyeseknél kisebb összegnél is bekövetkezik, a „nagyoknál„ pedig más a helyzet. Mérlegelni kellene. A bírságok lehetnének jövedelemfüggők, így nem fordulna elő, hogy egy gyorshajtás hónapokra ellehetetleníti valakinek a mindennapjait, míg az ugyanazért a vétségért kiszabott büntetést egy ugyanolyan szabálytalankodó – csak éppen gazdagabb – meg se érzi. Lehetnénk emberségesebbek a jogszabályokban is!

