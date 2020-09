Kapkodás jellemezte az EKF-beruházások kivitelezését – írja olvasónk

Átadta Pécs az Európa Kulturális Fővárosa jelképes stafétabotját a minap Veszprém város polgármesterének. A konferencián kiderült, hogy Pécs arculatán nagyon sokat javított a cím viselése.

Azonban azt is látni kell – és erre nem ártana felhívni a veszprémiek figyelmét –, hogy Pécs vonatkozásában a kulturális beruházások között több olyan is volt, amelyre rányomta bélyegét a kapkodás, a nem odafigyelés és a pénz minden áron való elköltésének kényszere. Mindezeknek még most is nyögjük a hátrányait. A Tudásközpont üvegtáblái közül például volt, ami kipotyogott – mint köztudott.

Szűkebb környezetemben pedig jó példa a Szondi sétány, amely díszburkolatát a Komját Aladár utcában aszfaltburkolattal folytatták, illetve már azt sem lehet tudni hányszor is cserélték a betonelemeket. Szemtanúja voltam, amikor a Komlói úti szervizút szegélykő lerakásának kivitelezését kifogásoló művezetőt a kivitelező azonnal elbocsátotta. És még lehetne sorolni a problémákat, de nem szeretnék ünneprontó lenni. Viszont ami fontos lett volna, az az, hogy ebből a hatalmas rendelkezésre álló pénzből megvalósuljon egy fürdőkomplexum a Balokányban, vagy valahol máshol.

