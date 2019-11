Két nyugdíjas oltott le egy fiatal lányt a pécsi buszon – olvasónk levele

Elöljáróban leszögezném, nincs bajom az idősek többségével, kalapot emelek előttük, mert ledolgozták az életüket, felnevelték a gyerekeiket, építették az országot, azonban amit egyesek megengednek maguknak, az több a soknál.

Néha kénytelen vagyok igénybe venni a közösségi közlekedést, buszozom Pécsen belül és azon kívül is. Úgy látom, hogy a fiatalok nagy része illemtudó, sokan adják át a helyüket az idősebbeknek, s ha megkérik őket, szívesen segítenek például a csomagok le- és feladásában.

Az idősek között – és még véletlenül se szeretnék általánosítani – azonban mindig vannak, akik vélt előjogaikkal visszaélnek. Például a pályaudvaron nem állnak be a várakozók közé, hanem korukat meghazudtolva energikusan, fürgén, soron kívül nyomulnak fel a buszba, s ez a helyzet a leszállásnál is. Ilyesmit sokszor láttam már, de olyat még nem, amit a minap az egyik Pécsről induló távolsági buszon tapasztaltam.

A jármű tele volt, sokaknak csak állóhely jutott. Így egy nyugdíjas pár férfitagjának is, aki állva beszélgetett az egyik páros ülésen helyet foglaló társával (a másik széken a méretes szatyruk utazott), minden bizonnyal a feleségével. Így népes közönség hallgatta végig, mit főzött hétvégén a lányuk, s hogy mit kell megvenni nekik még a vasárnapi rántott húshoz.

Mígnem egyszer csak megcsörrent egy, a közelükben ácsorgó lánynak a telefonja. Felvette, kb. egy percet beszélt valakivel, egyáltalán nem hangosan. Mikor befejezte, a férfi rátámadt, ordenáré stílusban kioktatta, hogy szerinte micsoda illetlenség „telefonozni” egy buszon. Ezt hallva az utasok közül többen is rászóltak az idős emberre, fékezze már magát. Itt azonban nem ért véget a sztori, ugyanis egy perc elteltével a felesége szándékosan rátaposott a lány lábára. Akik látták a jelenetet, iszonyatosan felháborodtak, hogy jött is egyből „nyuggerezés”, meg az is, hogy miért is utazhatnak ingyen, amikor például a diákoknak jegyet kell venniük. A kedélyek aztán a buszon nagy nehezen megnyugodtak, én azonban még mindig nem tértem napirendre a történtek felett.

