Kevés a garázs, túl sok az autó – írja olvasónk

A Dunántúli Napló Postabontás rovatában „Zavaróak a parkoló autók” című íráshoz szeretnék hozzászólni.

Annyiban igaza van a sorok szerzőjének, hogy a Szigeti úton gombamód épülnek az emeletes házak a régi családi házak helyén. És sajnos egy többlakásos házhoz több autó is tartozik, ezért foglalják el a Szigeti úton a helyet. Mert az épületekhez nincs annyi garázs, vagy bejáró. És az nem a háztulajdonosok hibája.

Ugyanakkor ebben a témában azt is fontos megemlíteni, hogy vannak olyan házak is az utcában, amelyeknek nincs is kapubejárója, tehát előttük nyugodtan parkolhatnak, nem zavar senkit. Ettől függetlenül az biztos, hogy kellene valami megoldást – ráadásul lehetőleg hosszú távra szólót – találni, mert nagyon zsúfolt az utca, egymás hegyén hátán állnak a járművek.

Név és cím a szerkesztőségben