Ki lehet vajon menni a kiskertbe?

Nagyon megköszönnénk, ha az illetékesek a DN hasábjain is válaszolnának a közérdekű kérdésekre! – kéri olvasónk.

Mindez azért lenne fontos, mert megfelelő tájékoztatás mellett a lakosság pontosan tudná értelmezni a rendelkezéseket. Hogy mit kell tenni, és azt is, hogy mit nem lehet. A tisztifőorvos szerint ugyanis sokan félreértik az előírásokat. Most, hogy itt a tavasz, sok kérdésre nem tudjuk a választ. A Mecsek és környéke tele van kiskertekkel. Szőlő, gyümölcsös és rajta épületek, amik azt a célt szolgálják, hogy ott tároljuk azt, ami ezeken a területeken megterem. Szeretnénk tudni, hogy oda engedélyezett-e a kijárás, és ha igen, akkor mikor és mennyi időre? Aki biztonságosan kijut kocsival, az ott nem érintkezik senkivel, és egy kis munka még egészséges is. Most az is gond, hogy hol vehetjük meg a palántákat. Eddig többnyire a vásárcsarnokban és a vásártéren volt erre lehetőségünk, de ezek bezártak. Többen kifogásolták, hogy e létesítményekre lakat került. Tudomásul vesszük azt, hogy az intézkedések a lakosság védelmét szolgálják, de ha újra lehetne nyitni, csak a mezőgazdasági áruk árusítására, akkor a vásárlók és az eladók érdeke nem csorbulna. Meg lehetne oldani, hiszen a vásártéren és a vásárcsarnokban is megfelelő távolságban lehetne elhelyezni az elárusítóhelyeket. A piacon, a hentesnél, a postán és a gyógyszertárakban úgy látni, hogy szinte mindenki betartja az előírt távolságot. Akkor ezeken a helyeken is működhetne, csak a megfelelő körülményeket kellene biztosítani. A termelőknek is jó lenne, ha a meglévő áruk nem mennének tönkre. Sokan fóliáznak a mi érdekünkben – nem mindegy nekik, hogy tőlük, vagy a multiktól vásárolunk. Még a kertbarátok jelmondata is a hazai termék fogyasztását reklámozza: Kertészkedj, művelődj védd a természetet és fogyassz hazai terméket!

Azt kérném, hogy a Polgármester úr tartson sajtótájékoztatót, így az újságírók által tolmácsolt kérdéseinkre választ kapnánk. Fontos lenne, hogy jobban megismerjük a rendelkezéseket és be is tartsuk azokat. Mert most első a biztonság és az életek megmentése!

S. L.