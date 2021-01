Kirándulók szemetelnek az erdőkben – háborog olvasónk

Jóllehet javul a tendencia, de még mindig rengeteg a hulladék a Mecseken – kezdi levélírónk.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Én ezt azért nem nagyon értem, mert feltételezhetően természetszerető emberek járják az erdőt, viszont én is nagyon sokszor látom, hogy nejlonzacskók, ételmaradékok, mindenféle papírhulladék hever szerteszét a fák között. Arról most nem is beszélek, amikor építési törmeléket hordanak az erdőbe, az egy más kategória, ami természetesen elítélendő, és jó lenne, ha büntetést is ki tudnának szabni az elkövetőre – akinek persze a legtöbb esetben nem tudnak a nyomára bukkanni. Maradjunk csak a kirándulóknál. Emlékszem, már az én gyerekkoromban is – pedig nem vagyok már éppenséggel fiatal – rengetegszer elhangzott az iskolában a figyelmeztetés, hogy a természetben nem szemetelünk. Ha valakinek esetleg otthon nem tanították meg, akkor tehát az iskolában abban az időben is biztos, hogy hallott róla. Gondolom, hogy a mai iskolások is ugyanúgy sokat foglalkoznak a természetvédelem fontosságával. Éppen ezért nem értem, hogy mit keres ennyi szemét az erdőben?! Miért olyan nehéz a feleslegessé vált uzsonnás zacskót, üres üdítős- vagy vizespalackot, egyéb hulladékot a hátizsákba, vagy akár a zsebbe betenni, és otthon vagy az első kukánál kidobni? Talán van, aki örömét leli abban, hogy az erdőben szemetel?!

Név és cím a szerkesztőségben