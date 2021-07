Kivágták a fákat a Pollack kollégiumnál is – panaszolja olvasónk

Megdöbbenéssel fogadtuk, hogy a Jókai utcában található Pollack Mihály kollégium udvarán, a sportpálya széléről öt hatalmas fát vágtak ki a közelmúltban.

Ezt ne hagyja ki! Kicsinyes bosszú: Karácsony nem engedélyezi a Lánchíd fényfestését

Egyetlenegy volt kiszáradva már évek óta, eddig nem szúrt szemet senkinek, most viszont egyből ötöt is elpusztítottak. A rönkök sokáig ott hevertek – jól látható, hogy a növények egészségesek voltak. Nemcsak azért szomorú a kivágásuk, mert ezáltal kevesebb lett a zöldfelület, hanem azért is aggályos, mert a sportpályán a gyerekek a lombkorona alatt tudtak hűsölni, az adott nekik árnyékot a nagy melegben.

Elegendő lett volna csak néhány ágat levágni, ha már mindenképp hozzá kellett nyúlni – azt mondták, ültetnek majd új növényeket helyette. Amit én kétlek, de ha mégis így lesz, akkor se tudja semmi ezeket a hatalmas fákat rövid időn belül pótolni. Esztétikai és balesetvédelmi szempontok – ezek miatt szoktak a kivágás mellett dönteni. Szerintem erre az esetre egyik sem igaz.

Az intézmény udvarán található még egy gesztenyefa, amely a madaraknak is remek fészkelőhelyet nyújt. Erről is levágtak egy száraz ágat, és nagyon reméljük, hogy ennél a munkafolyamatnál meg is állnak. A szóban forgó fa ugyanis az épület üvegkupolája számára nyújt árnyékot, tehát több szempontból is fontos része az udvarnak.

Név és cím a szerkesztőségben