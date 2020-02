Kora reggel sincs biztonság – írja olvasónk

A közelmúltban három férfi verekedett össze Pécsett, a Konzum sarkánál – olvashattuk az eseményt a hírekben. Ennek kapcsán szeretném felhívni az illetékesek figyelmét, hogy bizony nagyon gyakoriak a verekedések a Konzum Áruház környékén.

Múlt hétfőn reggel 8 órakor például egy gimnazista korú fiút rángatott le egy kertvárosi buszról egy 40–45 év körüli férfi üvöltözve, majd ököllel meg is ütötte. Véleményem szerint az idősebb férfi valamilyen szer hatása alatt állhatott, mivel hangosan kiabált hosszú percekig az Árkád buszmegállójában.

Mivel volt szerencsém a férfival egy buszra, a 102-es járatra felszállni, meghallgathattam a történetét, miszerint ő csak telefonált, melyre reagálva a gimnazista fiú megkérdezte, hogy róla beszél-e. Ezen dühödött fel az úriember, és büszkén mesélte, hogy hogyan rántotta le a buszról, és hogyan ütötte meg a fiatal fiút.

Sajnálom, hogy sem a Konzumnál nem hívott senki rendőrt, és a tömegközlekedésen is mindannyian csak csendben tűrjük az ehhez hasonló eseteket. Talán azért, mert már megszoktuk, hiszen szinte már mindennaposak a városban. Nap mint nap történik ilyen atrocitás a város legforgalmasabb részein, és a buszokon, amelyeken gyerekek is egyedül közlekednek. Ráadásul mindez a reggeli órákban, még csak nem is késő este.

Egy pécsi polgár