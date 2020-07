Körforgalom itt is épülhetne – írja pécsi olvasónk

Elkezdik építeni a körforgalmat Siklóson, értesültünk a DN-ből – kezdi levelét olvasónk.

Több önkormányzati ciklussal ezelőtt már felmerült Pécsett is, hogy a Budai vámnál lévő csomópontot is – az átmenő forgalom gyorsítása érdekében – körforgalommá kellene átalakítani. A Bányász Kulturális Szövetség akkori alelnöke felajánlotta, hogy a körforgalom közepén képződő kis szigetre megtervezi Pécs első függő aknájának, az András aknának a kicsinyített mását. Felhívva a városba érkezők figyelmét arra, hogy Pécs városát a szénbányászat tette naggyá. Hasonló jelképet láthatunk Nagykanizsán, ahol egy olajfúrótorony kicsinyített mása fogadja az oda érkezőt.

A körforgalom építésének terve akkor nem talált értő fülekre. Ott a siklósi példa, és a kormány azon elképzelése, hogy minden megszűnt munkahely helyett újat kell létrehozni. Van tehát létjogosultsága annak, hogy az állás nélkül maradtak részt vállalhatnának a kivitelezésben, tehát Pécs is pályázhatna az új csomópont megvalósítására. Frantó