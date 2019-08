Köszönet a Dél-Komnak – írja olvasónk

Mi, emberek, hajlamosak vagyunk csak a rosszat észrevenni. Ha valami baj történik, kár, sérelem, bosszúság ér bennünket, időt, energiát nem sajnálva azonnal tollat/billentyűzetet ragadunk, hogy hangot adjunk nemtetszésünknek. A jó, az szót sem érdemel, természetesnek vesszük. Pláne, ha valamelyik közszolgáltatóról van szó…

Én most mégis szeretnék a rovat hasábjain köszönetet mondani a Dél-Kom munkatársainak, akik e-mailes megkeresésemre meglepően gyorsan, készségesen és produktívan reagáltak. Az uránvárosi két lépcsőházas társasházban közel 70 háztartás található, köztünk a miénk is. Nem kell hozzá nagy fantázia elképzelni, mennyi hulladékot termelünk ki nap, mint nap, s közte mennyi szelektíven gyűjthető szemét is található, amit mindössze egy szelektív kuka hivatott elnyelni.

Ez még egy-két éve ment is, de mára hál’ Istennek egyre többen szelektálják a szemetüket, így a közös gyűjtőedény is gyorsabban telik és vasárnap már jottányi hely sincs benne. Ennek következtében sokszor látom, hogy a szelektív szeméttel érkező lakó, a csordultig teli piros kukát látva a kommunális gyűjtőedénybe dobja csalódottan hulladékát, mert nem akarja már visszavinni a lakásába (érthetően). Ezért kértem a szolgáltatót, hogy vagy helyezzenek ki még egy gyűjtőedényt a társasházhoz, vagy a heti egy helyett, legalább két alkalommal ürítsék azt. Két nap elteltével itt állt a ház előtt az új hulladékgyűjtő, rá egy napra a hivatalos, udvarias válaszlevél is megérkezett az e-mail fiókomba.

Szóval nem igaz, hogy csak akkor igyekeznek a szolgáltatók, ha ők akarnak tőlünk valamit, még ha ez is az általános vélekedés, akkor is van pozitív ellenpélda, ami mellett szintén nem szabad elmenni szó nélkül. Még egyszer köszönöm, hogy figyelemre méltattak, valóban nem ehhez vagyunk hozzászokva!

Név és cím a szerkesztőségben