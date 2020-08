Köszönet az eladónak – hálálkodik olvasónk

Pécsen, az egyik uránvárosi áruházban vásároltam be a minap – kezdi levélírónk.

Még egészen korán volt, így csak az önkiszolgáló pénztárak működtek. Sosem szerettem ezeket a masinákat, ráadásul most még kuponom is volt, amit be akartam váltani. Az egyik eladó segítségét kértem, aki szinte rám förmedt, hogy húzzam le a termékeket a gépnél, majd utána jön, és érvényesíti a kupont. El is mentem az egyik pénztárhoz, ahol azonban egy másik eladó lépett hozzám, és mindenben segített, nagyon készséges és türelmes volt. Ezúton is köszönöm neki a fáradozását, szerintem még több ilyen munkatárs kéne. Az egész napomat feldobta a kedves hozzáállása.

