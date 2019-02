Kötelező a kesztyű a húspultnál!

Egyik nagyobb áruházláncunk húspultjánál vártam a soromra, miközben figyelmes lettem a húsokat kiadó eladóra. Először az tűnt fel, hogy a kiszolgáló férfi milyen szép, tiszta, vasalt inget visel – bár amikor szólt a vevőhöz, alig lehetett érteni, mit mond. Azonban megdöbbenésemre, ahogy figyeltem a húspultban a választékot, hirtelen undort éreztem. Az eladó férfinek a kezén ugyanis, amivel a csomagolni kívánt húsokat megfogta, nem volt kesztyű. Előírás, higiénés szempontból is, hogy csak kesztyűben dolgozhatnak az eladók a húspultnál. Ezt szerintem a legtöbben tudjuk is, és főleg most, influenza idején különösen fontos is lenne a szabály betartása. Tehát előírás, hogy fel kell húzni a kesztyűt. Ahogy rám került a sor, kértem az eladót, hogy az általam kiválasztott húsárut ne szabad kézzel fogja meg.

Az eladó erre megjegyezte, hogy ne tartsak semmitől, mert a sütéssel úgyis megölöm a baktériumokat.

Átvéve csomagomat, magamban csak bosszankodni tudtam, hogy remélem, nem fogunk valamilyen nyavalyát összeszedni a következő napokban. De a magam, és mások megnyugtatására, a vásárlók érdekében bejelentettem a kellő higiénés feltételek hiányát a megfelelő helyen is. Reméljük, a jövőben az ilyen hiányosságokat elkerülik!A. B.