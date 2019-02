Közös költség: miért a lakás mérete számít? – teszi fel a kérdést olvasónk

Amikor a lépcsőházat festik, vagy a linóleumot, nyílászárót cserélik a közös tulajdonú helyiségekben, annak mi köze a lakás méretéhez?

A társasházakban fizetendő (és pl. a garázsok esetében említett nem éppen igazságos) közös költség mértékével kapcsolatos véleményeket a következővel egészíteném ki: Miért a lakás négyzetmétere alapján számolják azt? Amikor a lépcsőházat festik, vagy a linóleumot, nyílászárót cserélik a közös tulajdonú helyiségekben, annak mi köze a lakás méretéhez? Mivel nem a lakásban történik a korszerűsítés a felújítási alapból, hanem csak és kizárólag a közösen használt helyiségekben, ezért nem tartom igazságosnak a rendszert. A mi lépcsőházunkban is pl. több özvegy vagy szingli lakó él egyedül a 3 szobás lakásában, miközben másfél szobásokban meg 3 fős családok. Mégis az egyedül élőnek kell többet befizetnie a közösbe, holott ő a liftet is kevesebbet használja egyedül. Ennyi erővel azt is mondhatnák pl. a földszinten lakók, hogy ők kevesebbet akarnak fizetni, hisz a liftet soha nem veszik igénybe, illetve 10 emelet van felettük, melynek kifestése sem érdeke. Valami más szabályozás kellene és a lakók száma alapján leosztani a fizetendő költséget, nem pedig lakás mérete szerint. Egy korrekt lakó