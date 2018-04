Kutyasétáltatók miatt bosszankodik egyik olvasónk

Bizony nem jó érzés, amikor a kiskertünk ápolgatása közben, a szabályokat be nem tartó állattartók miatt a virágok között a kutyapiszkot kell kerülgetnünk.

Régi Kertvárosban élek. Itt az a szokás, hogy a házaink előtt, a járda melletti zöldterületre is virágokat ültetünk, rendszeresen gondozzuk ezeket a növényeket, gazolunk, ha kell. A napokban a DN SMS- és Postabontás rovatában is azt írták néhányan, hogy a fűben hagyott kutyapiszokkal nincs probléma, nem fertőzésveszélyes.

Nekik is üzenem, hogy bizony nem jó érzés, amikor a kiskertünk ápolgatása közben, a szabályokat be nem tartó állattartók miatt a virágok között a kutyapiszkot kell kerülgetnünk, nehogy belenyúljunk. Lehet, hogy nem fertőzésveszélyes, de igen kellemetlen! Gondolom azok, akik az ebtartásra vonatkozó szabályokat nem tartják be, a rendszeresen szervezett hulladékgyűjtési akciókban se vesznek részt.

