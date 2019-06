Kutyával fürdeni egészséges? – kérdezi olvasónk

A kijelölt szabadstrandokra kutyát vinni, illetve a vízben az ebet fürdetni tilos – kezdi levélírónk.

A szabályt általában be is tartják. Szerintem sokan viszont nincsenek tisztában azzal, hogy mi a megengedett azokon a vízpartokon, amelyek nem kijelölt fürdőhelyek. Mert a szükséges feltételek – vízminőség, mosdók – nem adottak, ennek ellenére mégis sokan megmártóznak a vízben. Ilyen például többek között a Dombay-tó is.

Én azt gondolom, hogy ezeken a helyeken senki nem tilthatja meg, hogy a kutyát a gazdája beengedje úszni egy kicsit, a nagy hőségben. Más kérdés persze, hogy van, aki nem teszi ezt meg, mert tekintettel van arra, hogy más fürdőzőket zavar, ha egy állattal együtt kell lubickolniuk. Vannak persze olyan gazdák is, akik mindezzel nem foglalkoznak – és ez bizony sok esetben komoly vitákat is szül.

Azt gondolom, hogy ha a szökőkútban való fürdőzés árthat a kisgyerekeknek, mert fertőzésveszélyes, akkor az is hasonlóképp problémás, ha egy kutyával egy vízben úszkálunk. Vagy tévednék? Érdekelne a szakemberek véleménye!

L. T.-né