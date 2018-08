Lassú a felüljáró felújítása olvasónk szerint

A levélíró azon dühöng, hogy nehézkes a közlekedés a Siklósi úton.

Sajnos Pécsett nem látni olyant, mint mondjuk Japánban, hogy egyetlen nap alatt képesek betemetni egy akkora gödröt, amelyben akár a Gellért-hegy is elférne. Nálunk ez nem módi, itt hónapokig tart egy kisebb felüljáró felújítása. Persze mindez gyorsabban menne, ha lennének a munkavégzés helyszínén munkások is, akik folyamatosan dolgoznának. Szervezésből nem biztos, hogy ötöst érdemelnének az Árpád felüljárón ténykedők.

Fellélegezve vettük észre, hogy nagy nehezen végre nekiláttak a másik aszfaltcsíknak is, de mit ad Isten, valakinek beugrott az a káros gondolat, hogy ha már ilyen „gyorsan” mennek a dolgok, akkor nehogy már, hogy dugó ne legyen. Gyorsan marjuk fel a Bőrgyárig vezető aszfaltcsíkot is, ezzel végleg megpecsételve a Kertváros felé haladó forgalom sorsát, végletekig feszítve az autósok idegeit! Korábban írtam már arról is, hogy a Pláza előtt hiba volt a buszsáv kialakítása, mert lassítja az amúgy is lassú forgalmat. Magam se gondoltam volna, hogy mindezt még túl lehet szárnyalni. Egy biztos: ha nem lesz pénz rá, vagy akarat, pár év múlva Pécs közlekedése teljesen káoszba fordul.

Ne várjuk meg. R. T. T.