Látták, de félnek a bosszútól

A Postabontás rovatból értesültek az olvasók arról, hogy világos nappal kiraboltak Meszesen egy idős embert.

Az már a sorokból nem derült ki, hogy ennek a rablásnak számtalan „csendes” szemlélője volt. A buszmegállóban, amely a rablás közelében volt, sokan várakoztak és hallották a kirabolt férfi segélykiáltását, de senki sem sietett a segítségére. Csak a játszótéren játszó kisgyerekek futottak utána és jelentették, hogy merre jár a tolvaj. Sőt, a rendőrök figyelmét is felhívták, hogy bement a fiatalember a közeli boltba. Miért nem segítettek az emberek a tettes elfogásában? Van rá magyarázat: mert félnek a bosszútól.

Egy régebbi esemény alapján könnyű megérteni ezt a félelmet: nyugdíjasok ülnek az egyik bolthoz vezető lépcsősoron. Egy fiatalember a bolt hirdetőszekrényének üvegét egy karate rúgással kirúgja. Az ott ülök közül senki sem szól rá. Amikor valaki megkérdezi, hogy miért ez a közöny, a válasz: a fiatalember a jelenlévőknek tudja a lakcímét, félnek, hogy bosszúból kiszúrja a gépkocsijuk gumiját, vagy bedobja a lakásuk ablakát.

Úgy látszik, a gyerekekből hiányzik ez a félelemérzet és ezért voltak olyan aktívak a buszmegálló közelében az idős urat kiraboló tettes kézre kerítésében. A rendőrség munkája pedig meglátásom szerint túlságosan elbürokratizálódott. A rablást követően nem az volt a fontos, hogy a tettes merre járhat, hanem a sértett, valamint a boltvezető – aki az üzlet kameráján bemutatta, amint a tolvaj húszezressel fizet – adatait, nevét stb. felírták. Ahelyett, hogy a kép alapján – amelyen a fiatalember arca is felismerhető volt – a Fekete Gyémánt tér felé távozó tolvajt elfogták volna. A rendőrségi kihallgatás a várakozással és a jegyzőkönyv elkészítésével is több órát vett igénybe – közben a tolvaj a nála lévő lakcímkártya birtokában és lakáskulcs segítségével akár a sértett lakását is kirabolhatta volna.

A kirabolt sértett jó barátja