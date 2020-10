Maszkjuk sincs és nyugtát sem adnak – sopánkodik olvasónk

A múlt hétvégi pécsi vásárban szerettünk volna venni gyümölcsöt is – de az eladó, akinek szép volt a portékája, sajnos nem viselt maszkot. Ezért úgy döntöttünk, hogy akkor nem nála költjük el a pénzünket, hanem inkább annál, aki felelősségteljesen viselkedik.

Csakhogy a következő három árus is csak a tokáján hordta a védőeszközt – vagy még ott sem. Nem akartuk elhinni, pedig mégis így történt: elveink miatt gyümölcs nélkül maradtunk. Visszafelé aztán mégis feltűnt egy jóságos arcú hölgy, aki kedvező áron gyönyörű gyümölcsöt kínált – és a maszkja is a helyén volt.

Örömmel vásároltunk be nála.

Ráadásul még blokkot is kaptunk tőle a kifizetett összegről! (Ha már megfizettük az áfát is az árban – nem csalta el tőlünk a nem kevés 27%-ot.) Viszont attól tartok, hogy a nyugtaadás legalább olyan ritka az árusok részéről, mint a szájat és az orrot is eltakaró maszk. Ne hagyjuk, hogy meglopjanak minket – kérjük el a blokkot!

N. Zs.