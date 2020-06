Megbízható szakmunkások! Merre vagytok?

Egyszerűen alig van szakmunkás, akiben a megrendelő megbízhat.

Valamikor a hatvanas évek második felében kezdtem építkezni, de előtte részletesen érdeklődtem a szabályokról, és a munka menetéről. Ennek eredményeképpen a munka javát én magam csináltam. Igaz, lassan – meg úgy, ahogy az anyagiak engedték. Mindössze kétszer kellett szakembert hívnom, de abban nem volt köszönet. Mindkét munkát kétszer kellett megcsináltatnom.

Most így vagyok a garázstetővel. Tíz éve vásároltam, most kell majd ötödször csináltatni, de nem tudom kivel – általában a harmadik évben már beázik. Volt 60 ezer forintos számla is. Szakmai hozzá nem értés vagy gonoszság?

K. I.