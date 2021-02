Megjelentek az ingatlanos csalók is – figyelmeztet olvasónk

Van egy eladó ingatlanom, az egyik internetes felületen hirdetem, és sajnos azt kellett tapasztalnom, hogy már megjelentek az ingatlanos csalók is.

Érdekes levelet kaptam ugyanis a minap. A magyartalanul megfogalmazott, viszonylag hosszúnak mondható írásban felajánlottak egy kisebb összeget cserébe az ingatlanért, ezen kívül valamiféle befektetési alapot is emlegetnek a levélben – a mondandó lényege magyartalansága miatt elég nehezen kibogozható, de azért nagyjából kiviláglik, hogy valamiféle átverésről lehet szó.

Az üzenet küldője azt állítja magáról, hogy milliomos. Mindenkinek a figyelmét szeretném felhívni arra, hogy kezeljük nagyon óvatosan az effajta küldeményeket, ne dőljünk be a csalóknak!

Korábban is kaptam már e-mailt csalóktól, ezekben a szolgáltatók nevében írt értesítőkkel próbálkoztak a személyes, illetve banki adataimhoz hozzáférni ismeretlenek. Volt, hogy számlabefizetésekre való ösztönzéssel is próbálkoztak átverni az internetes felületen. Kaptam például úgy mobilszolgáltatásról számlát, hogy nem is voltam ügyfele az adott cégnek.

Ezen kívül voltak, és sajnos még vannak ma is az unokázós csalások, és ezek szerint újabban már igyekeznek áttérni egy új formátumra, az ingatlannal kapcsolatos átverésekre is ismeretlenek. Vigyázat! Sajnos, úgy tűnik, ez is a Covid egyik mellékterméke!

