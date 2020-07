Megoldatlanok a közterület-használattal kapcsolatos problémák – véli olvasónk

Büntetnek a közterület-felügyelők, ha valaki egy építkezés során az utcára pakolja a munkálatok idejére a sittet – kezdi levélírónk.

Azért viszont semmilyen büntetés nem jár, ha valaki a lakóházak között randalírozik, italozik, nappal, éjjel egyaránt? Mert a Szabó Ervin téren is rendszeresek az effajta gondok, ahogy – a Postabontásban olvasottak szerint – Kertváros más részein ugyancsak. A házunk esetében az is régóta húzódó probléma, hogy a hátsó bejárata használhatatlan, miután három autó rendszeresen ott parkol, az utat elállva. Mentő nem tudja a lépcsőházat onnan megközelíteni, kerekesszékkel se lehet a bejáratig eljutni. Ezek is közterület-használatot érintő kérdések. Megoldatlanul.

