Megújulhat idén a betonkilátó, jól sikerült a program

Zengett a Zengő december harmincadikán, az óévbúcsúztatón. Több száz túrázó együtt énekelte (nem hallgatta!) délben a Himnuszt. Természetkedvelők, baráti körök, próbatévők ( a hegymászást már bírják, még bírják – gyermek és második gyermekkorúak). Jöttek az ország minden részéről, de külföldről is.

A túra útvonalán a Pécsváradi Erdészet – jó gazda módjára („Az erdész az erdő atyja”, esetenként anyja) felújította/újjáépítette a Nyeregben a Viki esőbeállót, pad-asztal garnitúrákat, tűzrakóhelyet készített, rendezte a környéket. A kulturált környezet – a kölcsönhatás alapján – kulturált magatartást indukál.

Az utakról eltávolították a rádőlt száradékot, és abból – figyelmesen – a tűzrakó helyhez is készleteztek. A környező véderdők tele vannak száradó, korhadó, odvas, fekvő és álló fákkal. Ezeket szándékosan nem bolygatják, hagyják érvényesülni a természetes folyamatokat.

A csúcson a betonkilátónak kedvezőek a kilátásai. Állapota még változatlan, de remélhetőleg nem sokáig. Folyamatban van bővítése, magasítása – egyelőre virtuálisan. Cortenacél szerkezetű lesz, de a természetbe simítva. (A vas itt nem „tájidegen”, a Zengőt Vashegynek is hívták érctartalma miatt.) Várhatóan természeti, történelmi tájékoztató, környezetrendezés is lesz. (Jó lenne a tervező nevét is feltüntetni – megismerés, észrevétel rövidre zárása…) A kilátó Baranya, kis nagyzolással Dél-Magyarország legmagasabb csúcsa. Az ez évi túrán jó lenne az új kilátóra feljutáshoz sorban állni.

