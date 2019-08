Megviseli a lakókat a felújítás – írja olvasónk

Március vége óta zajlik a Mártírok útja–Megyeri út közötti szakasz szennyvíz-fővezeték korszerűsítése. A felújítások vége a kirakott tábla szerint augusztus 31. – lenne. Szárnyra kaptak ugyanis olyan információk is, miszerint ez decemberig 31. sem lesz kész. A munkafolyamatokat elnézve, lehetséges…

A Mártírok útja elejét március óta már legalább háromszor lezárták, majd újra lehetett közlekedni rajta. Felbontották az érintett szakaszt, majd kapott egy ideiglenes fedőréteget, és haladtak tovább a munkával. Pár héttel később újra útzárra került sor, és a napokban ismét. Az aszfalt állapota ebből adódóan kritikán aluli, hisz a befoltozott réteg nem végleges. A munkálatok, a munkagépek okozta vibráció a társasházak lakóit megviseli, arról nem beszélve, hogy a lakótömbök alatt pincerendszer húzódik, ez is felerősíti a rezgést. A sebtében betömedékelt gödröket betonréteggel látták el, és a nagyobb teherjárművek, buszok emiatt erős rázkódást okoznak, amikor közlekednek a társasházunk előtt. Emellett rendőrlámpás irányítás is van, az autósok türelmetlenek, a gyalogos-átkelőhelyen napi egyszer legalább satufék van. Sőt a napokban volt már kisebb koccanás is.

Kérdezném, hogy a korszerűsítés befejezése mikor várható? Valamint, ha a munkálatok elkészültek, kap új réteg aszfaltot is az út? Valamint hol és milyen módon lehet kérvényezni, hogy az érintett szakaszon (Mártírok útja–Megyeri út) a nagy tehergépjárművek elkerülő úton haladjanak? Attól tartunk, hogy a társasházunkban emiatt komolyabb károk keletkezhetnek (repedések a falakon, süllyedés). És ezért senki sem emeli fel a hangját.

B. W. R