Miért is kellene időpont a laborba? – kérdezi olvasónk

Én is hiányolom, hogy nem lehet Pécsett időpontot kérni a laborvizsgálatra a rendelőintézetekben – kezdi levélírónk.

A Veress Endre utcában a reggeli időszakban én is többször tapasztaltam már, hogy nagy a zsúfoltság, de a Lánc utcában talán még ennél is rosszabb a helyzet. Ott jártam már úgy, hogy nem éhgyomri vérvételre volt szükség, ezért 10 óra után mentem a laborba. Az apró kis váróterembe alig fértem be. Minden ülőhely foglalt volt, még egy kisebb vita is kialakult a várakozók között, hogy kinek is van nagyobb szüksége az utolsó üres székre. Az idős betegnek vagy a fiatalnak, akinek viszont nagyon fáj a lába. Én ott, amikor láttam, mi a helyzet, rögtön sarkon is fordultam. Még volt éppen annyi időm, hogy 11 óra előtt átérjek autóval a Veress Endre utcai rendelőintézetbe. Ahol szinte teljesen üres volt a váró, egy ember várakozott még előttem – tíz perc alatt végeztem, és mire hazaértem, e-mailen a véreredményemet is megkaptam.

Mindezt azért írtam le, mert ebből a példából szerintem látható, hogy eléggé kiszámíthatatlan, hogy hol, mikor és mennyit kell várakoznia a betegnek. Ezért lenne valóban nagyon jó megoldás, ha előjegyzett időpontra érkezhetnénk a vérvételre – szerintem a dolgozók számára is sokkal jobban kiszámítható lenne a rendszer. Ugyanakkor emlékszem, hogy az intézmény vezetősége a Dunántúli Napló hasábjain korábban úgy nyilatkozott, hogy ha az előjegyzéses rendszert bevezetnék, akkor kevesebb beteg fogadására nyílna lehetőség, azaz a nem sürgős esetek várólistára kerülnének. Biztos vagyok benne, hogy sokakban az is felháborodást keltene, ha napokat, ne adj isten heteket kellene várniuk arra, hogy sorra kerüljenek.

