Miért szűnik meg az infraszauna? – kérdi olvasónk

Nincs élményfürdő Pécsen, és ezt nagyon sokan hiányolják – kezdi levélírónk.

Én is úgy gondolom, hogy itt lenne az ideje a megépítésének, ugyanakkor én azok közé a pécsiek közé tartozom, akik a Hullámfürdő szolgáltatásaival is beérik. Megszoktuk a hosszú évtizedek alatt, elfogadjuk, hogy olyan, amilyen. Többen vagyunk idősebbek, akik előszeretettel vesszük igénybe az infraszaunát. Hiszen ez az egyetlen olyan hely a városban, ahol úszni és egyben infraszaunázni is lehet, nyugdíjasok számára is megfizethető áron.

A minap azonban megdöbbenve olvastam a feliratot, miszerint július 3-ától bezár az infraszauna. Mert állítólag nincs rá igény. Amit cáfolnék, hiszen többedmagammal rendszeresen használjuk. Bérletet is veszek rendszeresen. A bezárás a finn szaunát nem érinti, ennek azonban sokunk számára nincs jelentősége, hiszen az idősebb korosztályhoz tartozók jelentős része azt szívproblémáik, vagy egyéb betegségeik miatt nem tudja igénybe venni.

Megkérdeztem: akinek bérlete van az infraszaunába, július 3-ig el kell használnia, különben kárba vész. Nagyon remélem, hogy a fürdő vezetősége átgondolja még ezt a döntést. Talán ha jobban reklámoznák, több lenne a vendég is. Mi lenne, ha bezárás helyett inkább a vendégforgalom növelésére törekednének?

