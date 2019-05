Mikor kapjon telefont a gyerek? – kérdezi olvasónk

Unokám második osztályos általános iskolás. A hétvégén hosszasan mesélt arról, hogy milyen jó azoknak az osztálytársainak, akiknek a szülei megengedik, hogy saját okostelefonjuk legyen.

Mert lehet vele játszani, internetezni és ennek segítségével akár a barátokkal is csevegni. Az is kiderült az elmondottakból, hogy jellemzően nem a legolcsóbb készülékeket birtokolják ezek a gyerekek – unokám állítása szerint van olyan kisdiák is, akinek a telefonja majdnem százezer forintba került.

A Postabontás rovatban többször is olvastam véleményeket a témában, eddig azonban engem nem érintett a kérdés. Most már viszont nekem, pontosabban a lányomnak is szembesülnie kell a problémával. A családnak eddig az volt a hozzáállása, hogy saját telefont majd felsős korában kap a gyerek, hiszen addig úgyis a szülők hozzák-viszik iskolába, délutáni elfoglaltságokra, tehát szükségtelen készülék. Ha pedig mondjuk velünk, nagyszülőkkel szeretne beszélni, akkor a szülei telefonját használhatja. Egészen idáig meggyőződésünk volt, hogy ezt az elképzelést tartani is tudjuk. A hétvégén azonban, látva a gyerek szemében a vágyakozást, a lelkesedést a társai okostelefonjai iránt, kicsit elbizonytalanodtam. A dilemmám ugyanis, hogy mikor tesz vajon jobbat a szülő?

Ha enged a környezeti nyomásnak, és vesz egy készüléket – persze korántsem a százezer forint körüli kategóriából – a gyerekének, hogy ne lógjon ki a sorból? Vagy ha inkább tartja magát az elveihez? Mert az internetezés köztudottan rengeteg veszélyt rejt, a játékok pedig „beszippantják” a gyerekeket, és csak nyomkodják a gombokat ahelyett, hogy mondjuk az udvaron egymással fogócskáznának.

L. K.-né