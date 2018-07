Milyen igaz: az erdő nem szemétlerakó

Olvashattuk a DN-ben a minap, milyen nagy gondot okoz az, hogy sokan az erdőkbe viszik szemetüket – egyesek valóban hulladéklerakóként tekintenek ezekre a területekre, írta egyik olvasónk.

Sajnos magam is ezt tapasztalom Pécsett, a Komjáth Aladár utca alatti fás, füves részen. A környéken élőként nemrég arra lettem figyelmes, hogy egy fiatalember egy talicskában zöldhulladékot tolva, erre a területre tart éppen. Értetlenül szemléltem, hiszen kéthetente szállítják el a városrészből a zöldhulladékot, menetrendszerűen. A fiatalember kisvártatva visszaérkezett, talicskája ekkor már üres volt. Tartalmát, amiben faágak, nyesedékek voltak, minden bizonnyal valahová a fák közé borította. Jeleztem neki, hogy a terület nem szemétdomb – erre a válasza az volt, hogy az erdészettől kapott engedélyt, ami nyilvánvalóan nem fedte a valóságot. Sajnos sokszor építési törmeléket is hordanak ide – látni, hogy néhanapján közmunkások járják be a területet és szedik össze a mások által illegálisan itt hagyott hulladékot.

Nem nagyon értem, hogy az emberek miért nem vigyáznak a természeti környezetre, de ha már ez a helyzet, azt gondolom, súlyos szankciókkal lehetne véget vetni ennek a gyakorlatnak. Talán térfigyelő kamerák bevetése is megoldás lehetne, visszatartó erővel bírna.

