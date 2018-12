Mindent megtehet a szolgáltató?!

Több mint két vette át a hulladékszállítási díjak számlázásával kapcsolatos teendőket a Biokomtól a Nemzeti Hulladékkezelési Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV).

Mint köztudott, jócskán akadtak is problémák, hiszen hosszú hónapokig az ügyfelek nem kaptak számlát – szerencsére a szemetet ennek ellenére a szolgáltató becsületesen elszállította. Az NHKV Zrt. humánus fizetést ígért a késedelmek miatt. És mi történik? A két éve nem küldött számlák most, karácsony előtt landolnak a fogyasztóknál. Négy hónap alatt négy negyedévet fizettetnek ki az ügyfelekkel. Ez az NHKV Zrt. által ezek szerint humánusnak tartott fizetés a fogyasztónak – legalábbis az én esetemben – több mint 24 ezer forintot jelent karácsony előtt és után! Egész évben nem küldtek számlát, most meg, ha nem fizet valaki határidőre, végrehajtással fenyegetőznek! Szerintük ez a humánus megoldás az NHKV késedelmes számlázására! A szolgáltató mindent megtehet? A fogyasztót a szolgáltató hibája miatt el kell marasztalni, és végrehajtással fenyegetni?

A végeredmény: az utolsó számlával, amit kiküldtek most 2018. 12. 15-én, csak 2018. 09. 30-ig van rendezve a szemétszállítás. Emiatt a késedelmes számlázás miatt vajon kit terhel a felelősség? Ez megengedhető? Ki fogják ezt vajon valaha vizsgálni? Várjuk a hivatalos választ, és azok felelősségre vonását, akik hibáztak a számlázási rendszer kapcsán.

M. L.

