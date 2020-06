Mit tehetnék? Segítségre szorul a szomszédom!

Egy Baranya megyei kis faluban élek. A közelemben lakik egy nehéz sorsú asszony, akinek a közelmúltban elhunyt az élettársa, akivel hosszú évtizedekig együtt lakott – így az illető teljesen magára maradt. Az asszony semmilyen ellátást nem kap március óta. Se nyugdíjat, se egyéb anyagi támogatást.

Az önkormányzatnál jeleztem a problémát, segítséget kérve, de elutasítottak. Annyit sikerült elérni, hogy 20 napig ingyen ebédet kaphatott az illető az óvoda konyhájáról. A rendkívül szerény körülmények között élő asszonyt jobb híján én segítem – száraz élelmet viszek neki rendszeresen, és hetente egyszer melegétellel is ellátom. Ha én nem néznék rá, hetekig vagy talán hónapokig senki nem nyitná rá az ajtó. A családsegítő szolgálat se foglalkozik a problémával. Úgy gondolom, az nem megengedhető, hogy valaki ennyire ellátatlanul maradjon. Hiszen én se tudom felvállalni egy ember ellátását, aki nem is a családom tagja, csak egy közelben lakó rászoruló. Megtörtént az is, hogy két szelet kenyérért átjött hozzám – természetesen adtam neki.

Kérdésem, hogy ilyen esetben mit tehet vajon az ember? Kihez fordulhatnék? Azt reméltem, hogy például megoldás lehetne, ha a közétkeztetésből legalább a maradékot az asszony megkaphatná. De erre sincs állítólag lehetőség.

Az is nagy kérdés számomra, hogy télen mi lesz vele? Honnan lesz például tüzelője?

