Mit tehetünk, ha az utas ápolatlan? – háborog olvasónk

A pécsi belvárosból Kertváros irányába utaztam a napokban helyi járattal – kezdi levélírónk.

A Zsolnay-szobornál felszállt egy férfi – azt nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy ittas volt-e vagy sem, de az már messziről látszott, hogy rendkívül ápolatlan. Amikor felszállt a buszra, és elsétált mellettem, érezni is lehetett az ápolatlanságát. Rendkívül kellemetlen élmény volt. Nem ült le, nagyjából a busz közepén megállt. Akik kerülgették, megjegyzést ugyan nem tettek, de látni lehetett minden utasnak az arcán azt, hogy nem nézik jó szemmel azt, hogy az illetővel egy járművön kell utazniuk. Nekem az is eszembe jutott, hogy mennyire fertőzésveszélyes egy ilyen helyzet, hiszen utána mondjuk gyerekek fogják meg ugyanazt a korlátot, amit az ápolatlan férfi a koszos kezével előtte megérintett.

Tudom, hogy egy ilyen és ehhez hasonló esetekben nincsenek könnyű helyzetben a busz­sofőrök. Hiszen a férfi nem randalírozott, nem zaklatta utastársait, csak csendben ácsorgott és nézett kifelé az ablakon. Mégis köztudott, hogy az utazási feltételek között az is szerepel, hogy koszos ruhában senki nem veheti igénybe a helyi tömegközlekedést. Kíváncsi lennék arra, hogy az ilyen esetek megoldására hogyan készítik fel a sofőröket, hogy emberséges is legyen, de azért a többi utas érdekeit is szem előtt tartsa.

D. M.

(Képünk illusztráció)