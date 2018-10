Munka van, csak nem időseknek

Elmúltam hetvenéves, a vendéglátásban dolgoztam negyven évet. Miután nem éri el a százezer forintot sem a nyugdíjam, viszont makkegészséges vagyok, életerős, úgy döntöttem, munkát vállalok – írja egyik olvasónk.

Hiszen, olyan sokszor hallani, hogy tárt karokkal várják a munkaadók a nyugdíjasokat. Sajnos az én tapasztalataim éppen ennek az ellenkezőjét mutatják: annak idején a mi szakmai képzésünk annyira szerteágazó volt, hogy pékségekben, cukrászatokban is szereztünk gyakorlatot, így ezeken a helyeken is megállnám a helyem. A városban több álláshirdetésre is jelentkeztem: elsősorban pékségekbe – kiszolgálónak, konyhalánynak, de takarítói munkát is elvállalnék. Van, ahol csak önéletrajzot kértek – beküldtem, válasz egyik esetben sem érkezett. Van, ahol azt kérik, személyesen vigye be az ember az önéletrajzát – megtettem, rögtön, ott helyben a szemembe mondták, hogy fiatalabb munkatársra gondoltak. A tapasztalataim egyértelműen mutatják, hogy olyan korú embereket, mint én, nem szívesen alkalmaznak, semmilyen lehetőséget nem kap ennyi idősen az ember. Pedig biztos vagyok benne, hogy a munkámban nem csalódnának!

