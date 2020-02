Nagyon drágák a tanfolyamok – írja olvasónk

Tudjuk, nagyon sokan vannak, akik alulképzettek, többek között ez is az oka annak, hogy nem jutnak munkához. Jobb a biztos segély, mint az egész napos melózás egy munkahelyen, ahová időben kell érkezni, és időben lehet távozni. Közte meg dolgozni kell, ami sokaknak nem tetszik.

Mindez a következők miatt jutott eszembe: régi internetböngészőként elképedve olvastam a minap egy ajánlatot, miszerint programozói iskola nyílik – magánúton –, nem kell hozzá semmilyen papír, csak egy felvételi elbeszélgetés, meg néhány teszt. Nem kell angol nyelvvizsga se, elég, ha perfekt beszéljük a nyelvet. A hirdetés szerint pár hónap alatt vizsgát is tehetünk, ők a tehetségesebbeknek rögtön jól fizető programozói állást kerítenek.

Vonzó, hogy felső korhatár nincs – a hetven évemmel én is jelentkezhetnék, főleg, ha a felfogóképességem megfelel az elvárásoknak. A végére hagytam azt, ami nem is annyira lényeges – egyeseknek: a párhetes tanfolyam ára, amelyre hivatalos akkreditáció sincs (nem államilag támogatott) „potom” egymillió-harmincezer Ft + áfa.

Éjjel elgondolkoztam azon, hogy ez valóság-e, vagy álom, ahol élek. Rájöttem, hogy valóság lehet, mert a neten azt is megtaláltam, hogy hol lehet kapni a világ legdrágább borát: kétszer elolvastam, dollárról átszámítva 11 millió forint per palack. Na már most, akik ebből fröccsöznek, ott minden lehetséges.