Nehéz elérni a háziorvost – panaszolja olvasónk

A koronavírus-járvány ideje alatt nem lehetett orvoshoz menni, pontosabban azt kérték mindenkitől, hogy csak nagyon indokolt esetben keressük fel személyesen a doktort, és inkább válasszuk a távkonzultációt – kezdi levélírónk.

Szerencsére nekem erre nem volt szükségem, a szükséges gyógyszereket pedig telefonon keresztül is kérhettem, majd az e-receptet kiválthattam a patikában. A veszélyhelyzet azóta megszűnt, szinte minden a régi kerékvágásban megy tovább. Háziorvoshoz is lehet már menni, igaz továbbra is csak előzetes időpont-egyeztetés után. Az enyhítések viszont azt eredményezték, hogy az orvosoknak jóval több lett a munkájuk. Én már napok óta próbálom elérni a háziorvosom a receptfelírás miatt, de sikertelenül.

Mint ismert, a receptek érvényessége kilencven napra szól, tehát azoknál, akik a vírushelyzet alatt kérték a felírást, most jött el az idő, hogy új receptet kérjenek. Rengetegen vannak olyanok, akiknek ezekben a napokban, hetekben szükséges a gyógyszerek kiváltása, ezért nehéz elérni a háziorvost. Nem a doktorokat hibáztatom, hiszen ők mindent megtesznek, szerintem erre inkább központilag kellett volna valamilyen szabályozást kitalálni, hogy gördülékenyebben menjen a munka.

