Nem indexelt a tanuló vezető – írja olvasónk

Rengeteg tanuló vezetővel lehet találkozni mostanában Pécs utcáin. A minap a Lánc utca környékén autóztam, előttem is éppen egy tanuló vezető hajtott, mellette természetesen ott ült az oktatója.

Szomorúan tapasztaltam azonban, hogy a tanuló nem indexelt, amikor kanyarodni készült. Kíváncsi lennék, hogy az oktató ezt vajon észrevette-e, mert én nem láttam, hogy bármi is történt volna. Korábban én is sokat oktattam, ezért tudom, hogy minden irányváltozást jelezni kell, hogy a közlekedés többi résztvevője is tudja, mire készülök éppen. A forgalomban amúgy is általános probléma, hogy nem indexelnek a sofőrök. De ha erre a hibára már az oktatásnál nem figyelnek, akkor mégis mit tanulnak meg a leendő sofőrök?

