Nem kapunk reklámújságot – háborodott fel olvasónk

Nyugdíjasok vagyunk, sokan vagyunk, akik kevesebb jövedelemből gazdálkodunk, ezért rendkívül fontosak számunkra az áruházak akciós ajánlatainak ismerete.

Sajnos néhány hónapja ezeket az akciós újságokat csak elvétve, vagy ami a gyakoribb, egyáltalán nem kapjuk meg.

A Pécs, közép-meszesi városrészen, a Budai vám – Komlói út – Dobó István utca környéki részen fordul elő ez a probléma, legalábbis erről tudunk.

Régebben egy fiatalember és egy időseb úr hordta ezeket az újságokat heti rendszerességgel, és minden alkalommal a megfelelő időben kaptuk meg. A napokban sikerült vele beszélnem, ő azt mondta, hogy valaki jobb ajánlatot tett, így tőlük elvették a terjesztést.

Lehet, hogy az ajánlat jobb volt, de a terítés szinte teljesen megszűnt. Szeretnénk, ha a munkát kiadók ellenőriznék a terjesztést, ugyanis véleményem szerint előfordulhat az is, hogy csak felveszik az újságokat, esetleg még többet is, mint ami kell a területre, aztán az újságok a szemetes- edényekben végzik. Nem gondolom, hogy érdekük az áruházaknak, üzleteknek, hogy az ajánlataik ne érjék el a fogyasztókat, a potenciális vásárlókat, ezért is érdemes lenne annak utánanézni, hogy az új terjesztő vállalásai teljesülnek-e. Jó lenne, ha visszaállna a régi rendezett reklámújság- terítés. V. I.