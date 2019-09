Nem kell jármű a sétálóutcában – húzza alá olvasónk

Úgy látszik, sokan, sőt, a visszajelzések alapján napról napra többen vagyunk olyanok, akik immár valóban rettegve megyünk végig a pécsi Király utcán a köztünk száguldozó kerékpárosok miatt.

Ráadásul ez a probléma tovább fokozódott azzal, hogy most már elektromos rásegítővel rendelkező, és ezáltal akár még egy kisebb segédmotor-kerékpár sebességét is elérni képes, bérelhető kerékpárok is megjelentek az utakon. Véleményem szerint a legnagyobb probléma az, hogy ezeknek a járműveknek a használatára vonatkozó KRESZ-szabályok ismeretét semmiféle rendelet nem teszi kötelezővé az igénybe vevő számára.

Első lépésként legalább azt kellene elérni, hogy minden eladott, vagy bérbe vett kerékpárhoz mellékeljenek egy formanyomtatványt, amelyen fel vannak tüntetve a KRESZ bringásokra vonatkozó szabályai, amellyel illene legalább minimális szinten tisztában lenni. A Király utcából pedig, mint sétálóutcából, minden járművet ki kellene tiltani, akadályokkal elzárni az oda behajtást. Talán drasztikusan hangzik, de még a tűzoltóautók számára sem engedném meg a behajtást. Ha jobban belegondolunk, nincs olyan középület a sétálóutcában, amely tűz esetén a mellék­utcákból ne lenne megközelíthető. Bécsben se csinálják ezt másként. Ha ott ez bevált, akkor nálunk is működőképes kell, hogy legyen.

