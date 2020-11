Nem könnyű most a bolti eladónak – írja olvasónk

Sajnos nem csak Szigetvárra igaz, hogy nagyon kellemetlen helyzetek tudnak kialakulni azért, mert egyesek nem hajlandók viselni, vagy helyesen viselni a maszkot.

Pécsett se jobb semmivel a helyzet, és azt gondolom, hogy ez az ország valamennyi kereskedelmi egységére igaz. Egyik ismerősöm eladóként dolgozik, ő mesélte, hogy hiába tartja be a szabályokat az emberek nagy többsége, minden nap vannak néhányan, akikre rá kell szólni.

Mert kilóg az orruk például a maszkból. Az eladóknak is kellemetlen, hogy utasítgatniuk kell a vevőt, hiszen nekik az lenne a dolguk, hogy a vásárlót kedvesen, udvariasan, legjobb tudásuknak megfelelően kiszolgálják. Ehelyett az, akire rá kell szólni, ellenségként tekint rájuk, felháborodik, hogy rendre utasították. Vásárolni nem fog ezek után, viszont szitkozódik, ami az üzlet dolgozóinak és a többi vásárlónak is igen kellemetlen szituációt teremt.

A biztonsági őröknek is nagyon nehéz lehet most a helyzetük, biztos vagyok benne, hogy ők is naponta többször keverednek konfliktusba. De ők legalább valamennyire képzettek ezen a téren. Nem úgy, mint egy bolti eladó. Ne nehezítsük meg ezeknek az embereknek a mindennapjait!

