Nem talál szakembert a ház – panaszolja olvasónk

A Dunántúli Napló november 7-i számának sms rovatában olvastam egy társasházról, amelynek lépcsőjén veszélyes felmenni, annyira omladozik – kezdi levélírónk.

A panaszos fel is tette írásában a kérdést: Mire várnak a közös pénzt kezelők? A fényképből úgy láttam, hogy a lépcső oldalán lelógó fém található – valószínűleg elrozsdásodott. Tapasztalatból tudom sajnos, hogy nagyon nagy feladat manapság szakembert találni. Tehát nem biztos, hogy a közös képviselő nemtörődömsége az oka a lépcső állapotának.

Nálunk a folyosók és erkélyek vasai teljesen korrodáltak, néhány üveget már csak pár centiméteres rész tart a helyén. Felhívtam a figyelmet, hogy valaki nagyon megsérülhet, ha az emeletről lezúg egy üvegtábla, de nincs erre a felújításra megpályázható pénz. Több nyugdíjas lakik a házban, már így is fizetjük a szigetelés költségének egy részét is, a tetőt is szigeteltetni kellett. Mindenki, kivétel nélkül fizeti a részleteket és a közös költséget. Sajnos azonban nem találunk olyan szakembert, aki vállalná a vasalások felújítását.

