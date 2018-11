Nem tudott kikézbesíteni egy csomagot a postai szolgálat

Érdekes, még a magyar csomagküldő szolgálatokat is alulmúló esetről olvastam.

Néhány héttel ezelőtt szégyenteljes és rendkívül kínos eset történt Németországban: a szövetségi állam legfőbb közjogi méltóságának, a mindenki által nagyra becsült köztársasági elnöknek, Frank-Walter Steinmeier úrnak nem tudott kikézbesíteni egy kisebb csomagot az egyik ismert német postai szolgálat, melynek neve egyébként három betűből áll.

A szóban forgó küldeményen gépelt, olvasható formában a pontos berlini címet, meg a Köztársasági Elnöki Hivatal, sőt a köztársasági elnök nevét is precízen, német alapossággal feltüntették. A kézbesítéssel megbízott alkalmazott mégis visszavitte a küldeményt, amire egyébként a Zurück (jelenti: vissza) címkét ragasztotta. Ezt követően, feltehetőleg a kézbesítő cég székhelyén még egy hivatalos pecsét is rákerült a borítékra, amely szerint: „A címzettet nem lehetett kideríteni. Nincsen név a csengőnél vagy a levélszekrénynél.”

A visszavitt levél fotója pedig azóta is az interneten kering, mivel az egyik berlini napilap szerkesztője „Berlin ütődött” megjegyzéssel a Twitteren üzenetként ismerőseinek elküldte.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Háderer