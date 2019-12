Nem tűrik a legkisebb tartozást se – írja olvasónk

Késett a telefon- és internetszámla befizetésével pár napot, már a nyakára járt a szolgáltató – panaszkodik olvasónk.

Külföldön töltöttem csaknem három hetet, a közelmúltban értem haza. Egyik nap a telefonomon egy sms-t fogadott, miszerint késtem a telefon- és internetszámlám befizetésével néhány napot. Egyben arra is felhívják a figyelmem, hogy a fizetési felszólítás, amit küldtek, még díjmentes, ám ha nem rendezem – vagy időközben nem rendeztem – a tartozásom, akkor a következő felszólításért már fizetnem kell. Ugyanígy van némi lakáshitel-törlesztésem is, amit szintén pár napos késéssel tudtam csak rendezni – a bank telefonon is keresett és külön levelet is küldtek, felhívva a figyelmem az adósságra. Mindez azért bosszantott, mert én azon ügyfelek egyike vagyok, aki mindig határidőre fizeti ki a számlát, erre kínosan ügyelek. Ezúttal viszont kivételes alkalom volt – nem voltam itthon, gondoltam pár nap késés a befizetésekkel még belefér. A bank ügyintézőjének szóvá is tettem, hogy nincs miért aggódniuk, és láthatták eddig is, hogy pontosan fizetek. Ráadásul azt is megkérdezték, hogy mi a késedelem oka. Ami végképp felháborított, mert nem hiszem, hogy egy pénzintézetnek bármi köze is lenne ahhoz, hogy én egyszer, kivételesen miért nem fizettem be határidőre a tartozásom. El se merem képzelni, mi történik akkor, ha mondjuk megbetegszik az ember, és heteket kell kórházban töltenie. Kicsit több tolerancia lenne szerintem elvárható a szolgáltatók, a pénzintézetek részéről.

