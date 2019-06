Nem válhatnak szét a lépcsőházak – írja olvasónk

Sajnos ki kell, hogy ábrándítsam a minap megjelent SMS íróját, aki egy olyan társasházban él, aminek egy helyrajzi számán két lépcsőház található.

Ez egy elég gyakori helyzet. Mi is hasonlóképpen jártunk. A másik lépcsőházban sok a nem fizető lakó, nálunk mindenki tisztességesen fizet, sőt, mi lemondtunk a tárolók és az egyik kapu használatáról is, hogy az így felszabadult területet – nem kevés – bérleti díjért cserébe kiadjuk egy vállalkozásnak, ezzel is szép hasznot hozva a társasháznak, így a közös költség nagysága is mérsékelhetővé vált.

Amíg mi áldozatot hozunk és rendesen fizetünk, addig a másik ház renitens lakói tücsök módjára ciripelnek az általunk megteremtett haszonból és élvezik annak minden velejáróját, mint pl. nyílászárócserék, festés, strangok cseréje stb. Mi is szerettünk volna külön válni, de a renitens lakók egyike bejelentést tett a jegyzőnél, aki meg is állapította, hogy erre nincs lehetőség, az egy helyrajzi szám miatt. Tehát marad a jó magyar módi, a hangyák gürizhetnek amennyit akarnak, a végén a renitens tücskök vígan ciripelhetnek… Szomorú.

Egy fizető lakó