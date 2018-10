Okos eszközök a sulikban: a pedagógus előtt is ott a választás

Az az ember, aki úgy tud megtartani egy órát, hogy a 32 fős osztályból senki nem tudja lefotózni, kérem, tartson egy előadást arról, hogy ezt milyen módon csinálja, írja olvasónk.

Az utóbbi hetekben a DN sms és Postabontás rovataiban több vélemény is megjelent az okos eszközök oktatásban betöltött szerepéről, a témával foglalkozó üzenetekhez szólnék én is.

Miért baj az, ha különbözik a véleménye az embereknek? Egyáltalán nem tartom „álszent polemizálásnak”, hogy mindkét oldal elmondja a véleményét egy adott témával kapcsolatban.

Ez a baj a magyar emberek nagy részének a mentalitásával: ha nem egyezik valamiben a véleményük, akkor máris ördögtől valónak nevezik a másik gondolkodását és támadnak, vitának nevezik, ami szomorú.

Mindenkinek ott a választás, pedagógusnak és szülőnek egyaránt, hogy milyen intézményben tanít vagy járatja a gyermekét. Miért is kellene a „hagyományos” módszerekre kényszeríteni egy pedagógust, szülőt, amikor van más, „modernebb” alternatíva is. Amire egyértelműen van igény, hisz ezek a „fizetős” intézmények nem működnének, ha nem tudnák feltölteni a létszámot. Ha pedig nem végeznének eredményesen a diákok és nem jutnának be az egyetemekre, akkor nyilván igény sem lenne rájuk, de a tények nem ezt mutatják.

Én sajnos nem tehetem meg, hogy egy modern iskolában tanítsak, de a gyerekeim szerencsére ilyenben tanulhatnak, bár más városban, de így is megéri. Én meg csak álmodhatok, nem hogy egy okostábláról, de még egy sima filcesről is, mert itt még mindig a krétával és a szálló (nem éppen egészséges) krétaporral kell bajlódnunk, szó szerint szívnunk.

Az az ember, aki pedig úgy tud megtartani egy órát, hogy a 32 fős osztályból senki nem tudja lefotózni egy pillanat alatt, kérem tartson egy előadást arról, hogy ezt milyen módon csinálja, mert nekünk a munkaközösségben egyikünknek sem forog 360 fokos szögben a szemünk. Ne legyünk már szélsőségesek, mert az sem pedagógushoz méltó.

Egy nyitott kolléganő