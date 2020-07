Olcsón veszik meg az italt a Hal téri hangoskodók – panaszolja olvasónk

Ahogy nemrég a DN is megírta, egyre több a kéregető a megyeszékhelyen – ezzel teljesen egyetértek, és is tapasztalom a problémát. Rendszeresen járok a Hal tér környékén, és szinte nincs olyan nap, amikor ne látnék ápolatlan, hangoskodó, italozó embereket a padokon. A probléma nem új keletű, időről időre szóvá is teszik ezt olvasótársaim a DN Postabontás és SMS-rovatában.

Az illetékeseknek most már jó lenne valami megoldást találni erre a helyzetre! Nekem van is egy ötletem, hogy miért uralkodnak ilyen áldatlan állapotok ezen a belvárosi téren: éppen ott van egy élelmiszerbolt, ahol olcsó borokat lehet kapni. Ezek az emberek megveszik az italt, és ott helyben el is fogyasztják. Korábban egy cukrászda volt ott, akkor persze nem volt ilyen probléma – az összefüggés tehát szerintem elég egyértelmű.

Nem azt mondom, hogy be kell zárni a boltot, mert sok járókelőnek jó, hogy ott van, de legalább ezeket az olcsó italokat ne árulják. Az illetékesek intézkedhetnének ebben az ügyben, mert biztos vagyok benne, hogy akkor rendezettebb lenne a környék. Nem is lenne gond, mert ez a kis tér a belváros szívében olyan hangulatos lehetne!

