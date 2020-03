Olvasói levél: a szociális szférának is jár a köszönet

Nagy örömömre szolgál, hogy elindult egy nagyszerű kezdeményezés, melynek keretében egyre többen fejezik ki elismerésüket azok iránt, akik ezekben a nehéz időkben helytállnak és teszik a dolgukat a munkahelyükön, mert szükség van rájuk – kezdte levelét olvasónk.

Ugyanakkor szomorúan látom, hogy a felsorolásból rendre kimarad egy elég nagy létszámú réteg. Mégpedig azok az idősek otthonaiban és egyéb, bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézményekben dolgozók, akik hétköznap, hétvégén, ünnepnapokon egyaránt dolgoznak (idős, beteg, többségében demens) emberek ellátásán – és nem napi nyolc óra a munkaidejük, hanem általában 12 óra egy műszak. Azt gondolom, ők ugyanúgy megérdemelnék az elismerést, mint mindazok, akiket a DN sms- illetve Postabontás rovataiban felsorolnak az olvasók írásaikban. De a szociális szféra valahogy mindig kimarad – igaz, ezen már nem csodálkozunk, mert ugyanez történik akkor is, amikor a béremelések vannak napirenden. Évente egyszer – a szociális munka napján – minden illetékes elmondja, milyen nehéz, embert próbáló munka ez, megköszöni a sokszor emberfeletti erőfeszítéseket, aztán a dolog egy évre el van felejtve.

Én azt gondolom, a szociális szféra dolgozóit is be kell venni azok felsorolásába, akiknek hálával és köszönettel tartozunk, mert most is teszik a dolgukat a munkahelyükön, ahol – bármilyen nehéz helyzet is jön még ezután – nem lehet leállni, nem lehet szünetet tartani.

Egy idősotthon dolgozója