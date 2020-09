Olvasói levél: a tűz mindent elemésztett

Bizonyára sokan értesültek róla, hogy egy ormánsági család nemrég vesztette el otthonát – írta levelében olvasónk.

A múlt héten a tűz martaléka lett mindenük, semmit nem tudtak megmenteni a leégett ház romjai közül. A hírről, miszerint az okorági épület hét helyiségéből öt teljesen kiégett, a tetőszerkezet megsemmisült, a ház lakhatatlanná vált, szeptember 10-i számában a Dunántúli Napló is beszámolt.

Hatan éltek a házban, köztük három kamasz fiú. Leginkább most ruhára, élelmiszerre és bútorra, egyéb alapvető használati tárgyakra, berendezésekre lenne szükségük. Persze a házukat is újjá szeretnék építeni, de sajnos nincs miből, a kis megtakarított pénzük is oda lett. Ezúton kérem, ha valaki segíteni tud a családnak, tegye meg!

F.-né

Képünk illusztráció.