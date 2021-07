Olvasói levél: rémálmok gyötörnek féltett értékeink megtartása miatt

Véget ért a labdarúgó-Európa-bajnokság. A mérkőzések nagy részét végignéztem én is, mint nagyon sok fociszerető honfitársam.

A képernyő előtt töltött, éjszakába nyúló esték óriási élményt jelentettek. Nemcsak azért, mert többnyire magas színvonalú, hajtós, küzdelmes meccsek voltak, hanem azért is, mert jó volt azt látni, hogy a mostanában minden irányból ránk zúduló globalista, nemzettagadó, föderalista világszemlélet mintha nem is állna olyan biztos lábakon, mint azt sokan gondolják.

Kár, hogy – a Puskást leszámítva – a stadionok nem lehettek tele, de így is mindenütt fantasztikus volt a hangulat. A nézők sokszor több ezer kilométert utaztak, hogy hazájuk nemzeti címeres pólójában buzdítsák csapatukat. Öröm volt látni, milyen átérzéssel énekelték a himnuszukat, az olaszok szinte extázisban ordították a sajátjukat, megsokszorozva a csapat erejét. Egy-egy bekapott gól vagy elveszített mérkőzés után az apa együtt sírt kisfiával, ugyanakkor a másik oldalon leírhatatlan boldogság tombolt. Mindenki a saját hazájáért szurkolt, és mérhetetlen büszkeséggel élte meg a sikereket.

Utána még napokig én is a történtek hatása alatt voltam. Talán ennek köszönhető, hogy – féltve ezeket a nagyra becsült értékeket – rémálmok gyötörtek: ezekben pedig 2036-ban jártam, amikorra már sikerült létrehozni az Európai Egyesült Államokat (USE). Ebben az évben is megrendezték az Eb-t. A döntőbe az USE 1., az USE 2., az USE 3., ………USE 24. csapata került. Én a nyitómérkőzésen voltam, melyet az USE 1. és az USE 2. játszott.

A víziómban kifutott a pályára a mérkőzést játszó két csapat, mindkettő azonos, szivárványszínű mezben és nadrágban. A nézőtéren pedig 60.000 egyforma ruhás ember lengette lelkesen a 6 színű zászlót. Borzalmas hangerővel énekeltek egy ismerős himnuszt. Annál a sornál, hogy „a múltat végképp eltörölni” csak úgy zengett az aréna. Aztán elkezdődött a mérkőzés. Kicsit furcsa volt, hogy csak egy kapu volt a pályán, mindenki abba akarta betuszkolni a labdát. Amikor ez néha sikerült, a 22 játékos egymás nyakába ugrott, és szinte felrobbant a nézőtér. A meccs végén – mivel mindkét csapat győzött – leírhatatlan volt a boldogság a pályán és a nézőtéren egyaránt. A stadionból kifelé jövet egy 30 év körüli fiatalember ment előttem. A pólója alól kiejtett egy ruhadarabot, amit könnyes szemmel villámgyorsan vissza is dugott. Annyit láttam, hogy ez három színű volt, és az volt ráírva, hogy HUNGARY 2021.

